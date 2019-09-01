İskele’de kumdan heykel yarışması gerçekleşti

İskele Belediyesi ev sahipliğinde, İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Sahil Leo Kulübü ve Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kumdan Heykel Yarışması gerçekleşti.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 8 takımın katılımıyla gerçekleşen yarışma sonucunda dereceye girenlere kupa, katılan tüm yarışmacılara da katılım belgeleri takdim edildi.

BİRİNCİLİK BALIK HEYKELİ İLE JEVDET TAKIMI’NIN OLDU

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmacıların yaptıkları heykeller göze hoş gelmesinin yanında “Denizlerimizi Koruyalım, Alkole Hayır, Kadına Şiddete Hayır” gibi sosyal içerikli mesajlar da verdi.

Yarışmaya kumdan yaptıkları “Balık” konseptiyle katılan Jevdet Takımı bu yılın birincisi seçildi.

Kaplumbağa konseptiyle yarışmaya katılan Kayra Takımı 2.’lik, Kumdan Adam konseptiyle yarışmaya katılan Kardeşler Takımı ise 3.’lük ödülünün sahibi oldu.



En güzel kumdan heykeli yapabilmek adına güneşin altında 4 saat boyunca ter döken yarışmacılardan dereceye girenlere kupaları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından taktim edildi.Etkinliğin sonunda İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Oya Şahsuvar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na kendilerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür belgesi verdi.

SADIKOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törendeki konuşmasında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda, böylesi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Sahil Leo Kulübü ve Mağusa Kale Lions Kulübü’ne teşekkür etti. Dereceye girenleri tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, yarışmaya katılan herkese ise şükranlarını sundu.



