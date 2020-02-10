İskele’de Korkutan Araç Yangını

İskele’de bir araba, seyir halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarındaki kısa devre sonucu çıkan yangında, tamamen yandı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.
İskele’de bir araba, seyir halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarındaki kısa devre sonucu çıkan yangında, tamamen yandı.
İskele’de bir araba, seyir halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarındaki kısa devre sonucu çıkan yangında, tamamen yandı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.