İskele’de kız çocuğuna taciz

İskele’de dün akşam yaşanan taciz olayında 21 yaşındaki Shan Zaib Naseer 13 yaşındaki kız çocugunu taciz etti.

İskele Balık Evi çalışanı Naseer, şikayet üzerine tutuklandıktan sonra bugün mahkemeye çıkarıldı. Naseer hakkında yürütülen soruşturmada 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz kaldığı ve mahkeme tarafından ‘’darp’’ ‘’taciz’’ ve ‘’KKTC’de izinsiz kalma davalarından suçlu bulunan Naseer 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Edinilen bilgiye göre cezaevine gönderilen Naseer’in 2 aylık cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.