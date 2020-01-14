İskele’de flaşlı radar paniği!

Radar saniye de bir flaş patlatıyor vatandaşların normal seyir halinde geçse dahi flaş patlatıp fotoğraflayarak ceza uygulayabilen bu radar vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Radarda ki arızanın ne zaman giderileceği henüz bilinmiyor. (MHA)
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