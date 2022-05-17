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İskele’de “Engelsiz Destek Birimi” kuruldu

17 Mayıs 2022 Salı 16:30
İskele’de “Engelsiz Destek Birimi” kuruldu

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Engelliler Haftası” kapsamında hayat bulan İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi sorumluluğuna Murat Ekşi getirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, birim sayesinde, özel gereksinimli vatandaşların şikâyetlerine, talep ve isteklerine anında cevap verebileceklerini ifade etti.

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Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşlar için yemek de düzenledi. Burada yeni birim hakkında bilgiler veren Sadıkoğlu, özel gereksinimli 7’den 70’e herkesin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, talep, istek ve şikayetlerine daha hızlı yanıt vermek için bu birimi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, pandemiden dolayı durdurulan Engelsiz Ulaşım Aracının ise yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 17.05.2022 18:46
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