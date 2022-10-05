İskele’de asayiş ve trafik operasyonu

İskele Polis Müdürlüğü dün ve bugün sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Denetimler kapsamında, eğlence mekanlarıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 650 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bir araç ise kayıtsız olduğundan dolayı trafikten men edildi.