İskele’de alkolllü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin dikkatine

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı için geçerli olacak ruhsat yenileme için; eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, ilgili belediyeden işletme izin belgesi fotokopisi, buna ilave olarak otellerden de otel işletme izin belgesi ile birlikte İskele Kaymakamlığına müracaat edilmesi gerekiyor.
İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı için geçerli olacak ruhsat yenileme için; eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, ilgili belediyeden işletme izin belgesi fotokopisi, buna ilave olarak otellerden de otel işletme izin belgesi ile birlikte İskele Kaymakamlığına müracaat edilmesi gerekiyor.