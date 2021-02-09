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İskele’de 4 günde 660 kişiye test yapıldı

İskele ilçesine bağlı Büyükkonuk’ta ikamet eden  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da bugün İskele’de test yaptırdığı kaydedildi.

09 Şubat 2021 Salı 13:45
İskele’de 4 günde 660 kişiye test yapıldı
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İskele’de, İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam ediliyor.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat’ta yapılmaya başlanan PCR testi  bugün de devam ediliyor. Bu çerçevede, polislere, itfaiyecilere, Sivil Savunma Teşkilatı İskele şubesi çalışanlarına, sokağa çıkma yasağında elzem ihtiyaçların karşılanması için açık olan işletme çalışanlarına ve devlet dairesi çalışanlarına İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda ücretsiz PCR testleri yapıldı.

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Yapılan açıklamaya göre, ilk dört günde 660 kişiye test yapılırken, günlük 100 olan PCR testi sayısı da  300’e yükseltildi.

Açıklamada, dün 126 kişiye test yapıldığı ve testlerin tümünün negatif çıktığı da belirtildi.

Öte yandan, İskele ilçesine bağlı Büyükkonuk’ta ikamet eden  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da bugün İskele’de test yaptırdığı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 15:13
Anahtar Kelimeler:
Iskele Pcr
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