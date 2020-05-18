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İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:27
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
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ANONS SİSTEMİYLE YAPILACAK PROGRAM SAAT 19.19’DA BAŞLAYACAK

İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, belediyeye bağlı 17 köyde anons sistemiyle kutluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.19’da başlayacak ve İskele’ye bağlı 17 köyde yaşayan gençlere, anons sistemi ile 19 Mayıs ruhunu yaşatacak İskele Belediyesi, Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Büstü önüne kuracağı ses sistemiyle de İskele’deki gençliğe ulaşacak.

Atatürk’ün gençliğe hitabesi ile başlayacak programda 19 Mayıs ruhuna uygun marşlar çalınacak. Atatürk’ün de anılacağı programda Atatürk’ün sevdiği şarkılar da çalınacak. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise yine İskele ve köylerinde İstiklal Marşı yankılanacak.

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SADIKOĞLU: “YİNE EVDE AMA GURURLA VE HEYECANLA KUTLUYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Covid-19 salgını nedeniyle tören alanlarında kutlanamayacağını hatırlatan Sadıkoğlu, bu sebepten ötürü İskele Belediyesi’nin, 19 Mayıs ruhunu gençlere yaşatacağını söyledi. 

İskele ve köylerinde yaşayan gençlere, 19 Mayıs ruhunu yaşatmak için özel bir program hazırlandığını kaydeden Sadıkoğlu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve çok özel marşların yer aldığı programda Atatürk’ün sevdiği şarkıların da olacağını açıkladı. 

Mesajında gençlere de seslenen Başkan Sadıkoğlu, 19 Mayıs ruhunu yaşamak için tören alanlarında olmak gerekmediğini, 19 Mayıs ruhunu her ne şartta olursa olsun aynı heyecan ve gururla yaşanabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 18.05.2020 19:38
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