İskele’ye Bağlı Bazı Yerleşim Birimleri Yarın 7 Saat Elektriksiz...

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
(RU/SEL)
Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
(RU/SEL)