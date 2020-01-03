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İskele Tmk’ya Yeni Bina

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU, İSKELE BÖLGE OKULLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

İskele Tmk’ya Yeni Bina

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU, İSKELE BÖLGE OKULLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

03 Ocak 2020 Cuma 15:06
İskele Tmk’ya Yeni Bina

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU, İSKELE BÖLGE OKULLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ÇAVUŞOĞLU: “İSKELE TÜRK MAARİF KOLEJİ, 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN YENİ BİNASINDA EĞİTİM VERMEYE BAŞLAYACAK”

Lefkoşa, 3 Ocak 20 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, halen Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim veren İskele Türk Maarif Koleji’nin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda yeni binasına taşınacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, okul ziyaretleri kapsamında İskele bölgesindeki Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından İskele’de kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre ziyaretleri esnasında Bakan Çavuşoğlu’na İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bakanlık bürokratları eşlik etti.

İSKELE TMK’YA YENİ BİNA

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Çavuoğlu, Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim veren İskele Türk Marif Koleji’ni bölgede ayrı bir binaya taşıyacaklarını açıklayarak, okul binasının yapımına başlanacağını ve İskele Türk Maarif Koleji’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren yeni binasında eğitim vereceğini bildirdi.

Yeni okulun 24 sınıf olarak tasarlandığını ve kapasitesine göre kontenjan ayıracaklarını da ifade eden Çavuşoğlu, bu bağlamda Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan yoğunluğun azalmasını amaçladıklarını kaydetti.

TİCARET LİSESİ’NE YENİ BÖLÜMLER

İskele Ticaret Lisesi’nde yeni açılımların yapılması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, gerekli teknik çalışmaları yaparak okul bünyesinde Turizm, Gastronomi ve Kuaförlük bölümlerini açacaklarını, ayrıca bölgenin niletlikli elemen ihtiyacını karşılamak adına çıraklık eğitim merkezinin oluşturulacağını söyledi.

Ziyaratleri esnasında öğretmen ve öğrencilerle de görüşen Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi, bakanlık olarak okulların eksikliklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, okullarda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İskele bölgesinde kurulan halk pazarını da ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

(GÜL/HÖ)          FOTOĞRAFLI

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