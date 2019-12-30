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İskele’nin Yeni Yıla Hazır Olduğu Belirtildi

SADIKOĞLU: “YILBAŞI GECESİ KİMSENİN MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞMEMESİ İÇİN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN”

İskele’nin Yeni Yıla Hazır Olduğu Belirtildi

SADIKOĞLU: “YILBAŞI GECESİ KİMSENİN MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞMEMESİ İÇİN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN”

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:06
İskele’nin Yeni Yıla Hazır Olduğu Belirtildi

SADIKOĞLU: “YILBAŞI GECESİ KİMSENİN MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞMEMESİ İÇİN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): İskele Belediyesi, yılbaşı akşamına ve yeni yıl tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Belediye, İskelelerin yeni yıla huzur içinde geçmesi için İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü’nün tüm önlemlerini aldığını duyurdu.

İskele Belediyesi’nin, İskele çarşı merkezi ve belli başlı noktalarda yaptığı yılbaşı süslemeleri ile kenti renkli bir görünüme kavuşturduğu kaydedildi.

DEFİN VE TEMİZLİK İŞLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, resmi tatil olmasından ötürü 1 Ocak Çarşamba günü İskele Belediyesi kapalı olacak ancak defin işlemleri ile temizlik birimi işleyişine kesintisiz devam edecek. İskele Belediyesi’ne 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22’den 1 Ocak Çarşamba günü de ulaşılabilecek. Aynı zamanda cenaze ve defin İşlemleri için 0548 810 11 05 aranabilecek.

SU İŞLERİ, ARIZA DURUMUNDA HİZMET VERECEK

1 Ocak’ta oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için önlemler alındı. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk durumunda İskele Belediyesi Su İşleri Birimi’ne 0548 810 12 29 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

BABUTSA BÜFE KAPALI OLACAK

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İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe ise 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak.

SADIKOĞLU: “YILBAŞI GECESİ KİMSENİN MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞMESİN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yayımladığı yılbaşı mesajında, meclis üyeleri, müdür ve personeli adına tüm halkın yeni yılını kutladı.

2020 yılının tüm halka hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik kazalarına dikkat çekti. Sadıkoğlu, yılbaşı gecesi kimsenin mutluluğuna gölge düşmemesi için, vatandaşları, alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

İSKELE’DE 1 OCAK’TA ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

İskele’de 1 Ocak Çarşamba günü ihtiyaç halinde aranabilecek numaralar şöyle açıklandı:

Genel sorun bildirimi: 444 21 22, Ustabaşı: 0548 810 11 05, Su İşleri: 0548 810 12 29, Defin İşlemleri: 0548 810 11 05

ACİL DURUMLAR İÇİN ARANACAK NUMARALAR

Acil durumlarda gerekli numaralar ise şöyle:

“İskele Polis Müdürlüğü: 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19, Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155, Acil Servis: 112, Yangın: 199, Sivil Savunma: 101”

(GÜL/HA)  FOTOĞRAFLI

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