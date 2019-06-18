İskele Köy Kadın Kursu Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : İskele-Kilitkaya ve Büyükkonuk’ta kadınların eğitim gördüğü İskele Köy Kadın Kursu 1 yıllık çalışmalarını sergi ile tamamladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi açılışına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın, Okul Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Emete Mavili eğitmenliğindeki İskele Ticaret Lisesi’ne bağlı İskele Köy Kadın Kursu’nun sergi açılışında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın da birer konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: “KÜLTÜR EVİ’NDE GEREKLİ ORTAM YARATILACAK’’

Sadıkoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçen başta eğitmen Emete Mavili olmak üzere tüm kadınları kutladı. Geçtiğimiz yıllarda Köy Kadın Kursundaki kadınların sayısının daha düşük olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, bu yıl bu sayının artmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerekli çalışmaları yaparak kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için ortam sağlanacağını da ifade etti.

Belediye’nin açıklamasına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın da, eserleri meydana getiren kadınları tebrik ederek devamının gelmesini temenni etti.

TEŞEKKÜR HEDİYELERİ VE KURS KATILIM BELGELERİ DAĞITILDI

İskele Köy Kadın Kursu’nda eğitim gören kadınlar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın’a yaptıkları eserlerden armağan etti. Serginin sonunda kursa katılan kadınlara kurs katılım belgeleri takdim edildi.

(RU/ÖK)

