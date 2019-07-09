İskele Festivali’ne Katılan Ülkelerin Heyetleri İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): 51. Geleneksel İskele Festivali’ne katılan ülkelerin heyetleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Türkiye, Şili, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Kırgızistan ve Arjantin heyetlerini İskele Belediyesi Kültür Evi’nde ağırlayan Başkan Sadıkoğlu, bu yıl 24.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkelere teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “ARTIK SİZİN DE İSKELE’DE BİR EVİNİZ VAR”

Sadıkoğlu, konuşmasında, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

“Bu tür organizasyonlar kolay olmuyor” diyen Sadıkoğlu, şunları dile getirdi:

“24 yıl önce başlayan festivalimiz için huzurlarınızda İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa’ya teşekkür etmek istiyorum.

Maalesef dünyada yaşanan olumsuzlukları birlikte görüyoruz. Bir şekilde bu olumsuzluklar ve savaşlar yüzünden bir kısım sınırlar ve ayrılıklar oluyor. Oluşan bu sınırlar ancak bizlerin düzenlemiş olduğu kültürel ve sosyal etkinliklerle ortadan kalkıyor.

Açılışımızda da gördüğünüz gibi beyaz güvercin ve zeytin dalı ile bunları aşabiliriz. 24 yılda yüzlerce farklı ülkeden misafirlerimizi ağırlama fırsatı bulduk. Bu yıl da sizlerle birlikte olduk. Sizlerden gelen heyecan ve mutluluk ışığı bizi ve bölge halkımızı çok mutlu etti. Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki sizlerin de artık İskele’de bir eviniz var. İskele’nin kapıları size sonuna kadar açık. Festivalimize katıldığınız ve katkı koyduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

(HA)

