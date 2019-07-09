banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98053
ALTIN
254.428
DOLAR
5.6888
STERLİN
7.0867
EURO
6.3719
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİESİ...
Mahkumu kendi evinde saklamış
KENDİ EVİNDE SAKLADI
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Eski nişanlısını kaçırdı
ESKİ NİŞANLISINI KAÇIRDI
banner306

İskele Festivali’ne Katılan Ülkelerin Heyetleri İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

 

İskele Festivali’ne Katılan Ülkelerin Heyetleri İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

 

09 Temmuz 2019 Salı 08:35
İskele Festivali’ne Katılan Ülkelerin Heyetleri İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

 

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): 51. Geleneksel İskele Festivali’ne katılan ülkelerin heyetleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.  

Belediyeden verilen bilgiye göre, Türkiye, Şili, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Kırgızistan ve Arjantin heyetlerini İskele Belediyesi Kültür Evi’nde ağırlayan Başkan Sadıkoğlu, bu yıl 24.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkelere teşekkür etti. 

SADIKOĞLU:  “ARTIK SİZİN DE İSKELE’DE BİR EVİNİZ VAR”

banner317
Sadıkoğlu, konuşmasında, organizasyonun önemine vurgu yaptı. 

“Bu tür organizasyonlar kolay olmuyor” diyen Sadıkoğlu, şunları dile getirdi:

“24 yıl önce başlayan festivalimiz için huzurlarınızda İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa’ya teşekkür etmek istiyorum. 

Maalesef dünyada yaşanan olumsuzlukları birlikte görüyoruz. Bir şekilde bu olumsuzluklar ve savaşlar yüzünden bir kısım sınırlar ve ayrılıklar oluyor. Oluşan bu sınırlar ancak bizlerin düzenlemiş olduğu kültürel ve sosyal etkinliklerle ortadan kalkıyor. 

Açılışımızda da gördüğünüz gibi beyaz güvercin ve zeytin dalı ile bunları aşabiliriz. 24 yılda yüzlerce farklı ülkeden misafirlerimizi ağırlama fırsatı bulduk. Bu yıl da sizlerle birlikte olduk. Sizlerden gelen heyecan ve mutluluk ışığı bizi ve bölge halkımızı çok mutlu etti. Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki sizlerin de artık İskele’de bir eviniz var. İskele’nin kapıları size sonuna kadar açık. Festivalimize katıldığınız ve katkı koyduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

(HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Tarım Bakanlığında Görevden Alma Ve Atamalar
Tarım Bakanlığında Görevden Alma Ve Atamalar
Akıncı “gençlik Platformu” Kurma Hazırlığındaki Gençlerle Bir Araya Geldi
Akıncı “gençlik Platformu” Kurma Hazırlığındaki Gençlerle Bir Araya Geldi
Evrensel Hasta Hakları Derneği: “mültecilerin Sağlığa Erişim Hakkı Engellenemez”
Evrensel Hasta Hakları Derneği: “mültecilerin Sağlığa Erişim Hakkı Engellenemez”
Meclis Bütçe Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Meclis Bütçe Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Mdp: “akıncı Hepimizin Cumhurbaşkanıdır Ve Saygı Duyulması Zorunludur”
Mdp: “akıncı Hepimizin Cumhurbaşkanıdır Ve Saygı Duyulması Zorunludur”
“bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü” Çalıştayı Yarın
“bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü” Çalıştayı Yarın
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
Töre: “Fatih ve Yavuz’un varlığını sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz”
Töre: “Fatih ve Yavuz’un varlığını sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim