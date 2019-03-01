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İskele’deki Kültür & Sanat Günleri Başlıyor

Lefkoşa, 1 Mart 19 : İskele’de düzenlenen Kültür & Sanat Günleri yarın başlıyor. Bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Kültür Sanat Günleri 31 Mart Pazar günü Kültürlerin Kaynaşması etkinliğiyle son bulacak. Kültür & Sanat Günleri kapsamında, yapımı tamamlanan İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı da yapılacak.

İskele’deki Kültür & Sanat Günleri Başlıyor

Lefkoşa, 1 Mart 19 : İskele’de düzenlenen Kültür & Sanat Günleri yarın başlıyor. Bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Kültür Sanat Günleri 31 Mart Pazar günü Kültürlerin Kaynaşması etkinliğiyle son bulacak. Kültür & Sanat Günleri kapsamında, yapımı tamamlanan İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı da yapılacak.

01 Mart 2019 Cuma 15:58
İskele’deki Kültür & Sanat Günleri Başlıyor

Lefkoşa, 1 Mart 19 : İskele’de düzenlenen Kültür & Sanat Günleri yarın başlıyor. Bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Kültür Sanat Günleri 31 Mart Pazar günü Kültürlerin Kaynaşması etkinliğiyle son bulacak. Kültür & Sanat Günleri kapsamında, yapımı tamamlanan İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı da yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’nin TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yaptığı İskele Belediyesi Kültür Evi’nin yarınki açılışına Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılması bekleniyor.

Birçok etkinliğin yer alacağı İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Kıbrıslı sanatçı Mustafa Kutbittin sahne alacak.

Kültür & Sanat Günleri etkinlik programı şöyle; 
“5 Mart İskele Belediye Tiyatrosu “Kral Çıplak” oyunu /saat:10.00 AKM; 8 Mart Kadınlar Günü söyleşisi- İclal Aydın /saat:20.00 AKM; 9 Mart Çağdaş Türk Müzik Derneği TSM Korosu/ saat:20.00 AKM; 13 Mart İskele Belediye Korosu “70’ler Teması” /saat: 20.00 AKM; 15 Mart İskele Belediyesi-KIBATEK 21. Uluslararası Şiir Şöleni /saat:20.00 AKM; 23 Mart İskele Belediyesi Ödüllü Fotoğraf Sergisi “İskele’de Mevsimler” / saat: 20.00 İskele kapalı düğün salonu; 27 Mart İskele Belediye Tiyatrosu “Şerefine İnsanoğlu” /saat:20.00 AKM; 29 Mart Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Ejderha Tepesi”/ saat 20.00 AKM; 31 Mart İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği /saat 10.00 İskele çarşı merkezi.”

(RÇ/FEZ)
 

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