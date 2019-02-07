İskele’deki 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 31 Mart’ta

STANT BAŞVURULARI BAŞLADI. SON GÜN 8 MART, KURA ÇEKİMİ 22 MART



Lefkoşa, 7 Şubat 19 : İskele Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek.



Saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlikte 100’ü aşkın standın yer almanı planlanıyor.



İskele Belediyesi’ndenverilen bilgiye göre, İskele Belediyesi etkinlik öncesinde stant başvurularını kabul etmeye başladı. Stant kurmak isteyenler için detaylı bilgi 0548 810 12 12 ya da 0548 810 12 54 numaralı telefonlardan alınabilecek.



8 Mart Cuma günü sona erecek katılım başvurularının ardından 22 Mart Cuma günü İskele AKM’de stant sahipleri için noter huzurunda kura çekimi yapılacak.



Gün sonunda hazırlanan ve kimin hangi standda olacağını gösteren kroki ise yine İskele Belediyesi’nin resmi Facebook adresinden (facebook.com/iskele.belediye/) paylaşılacak.



(RU/FEZ)





