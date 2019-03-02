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İskele’de Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Lefkoşa, 2 Mart 19 (.): Polis, İskele Dokuzevler mevkii ile Tuzluca kavşağı arasındaki şiddetli yağışın trafiği olumsuz etkilediğini duyurdu.

İskele’de Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Lefkoşa, 2 Mart 19 (.): Polis, İskele Dokuzevler mevkii ile Tuzluca kavşağı arasındaki şiddetli yağışın trafiği olumsuz etkilediğini duyurdu.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:55
İskele’de Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Lefkoşa, 2 Mart 19 (.): Polis, İskele Dokuzevler mevkii ile Tuzluca kavşağı arasındaki şiddetli yağışın trafiği olumsuz etkilediğini duyurdu.

Polis açıklamasında, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

(HA)

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