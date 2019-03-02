İskele’de Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Lefkoşa, 2 Mart 19 (.): Polis, İskele Dokuzevler mevkii ile Tuzluca kavşağı arasındaki şiddetli yağışın trafiği olumsuz etkilediğini duyurdu.
Polis açıklamasında, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
(HA)
Lefkoşa, 2 Mart 19 (.): Polis, İskele Dokuzevler mevkii ile Tuzluca kavşağı arasındaki şiddetli yağışın trafiği olumsuz etkilediğini duyurdu.
Lefkoşa, 2 Mart 19 (.): Polis, İskele Dokuzevler mevkii ile Tuzluca kavşağı arasındaki şiddetli yağışın trafiği olumsuz etkilediğini duyurdu.
Polis açıklamasında, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
(HA)