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İskele’de Kadınlara Yönelik  okuma Yazma Kursu Düzenlendi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 (.): İskele Belediyesi, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Şehit İlker Karter İlkokulu iş birliğinde düzenlenen okuma yazma kursları tamamlandı. 

İskele’de Kadınlara Yönelik  okuma Yazma Kursu Düzenlendi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 (.): İskele Belediyesi, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Şehit İlker Karter İlkokulu iş birliğinde düzenlenen okuma yazma kursları tamamlandı. 

20 Haziran 2019 Perşembe 10:35
İskele’de Kadınlara Yönelik  okuma Yazma Kursu Düzenlendi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 (.): İskele Belediyesi, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Şehit İlker Karter İlkokulu iş birliğinde düzenlenen okuma yazma kursları tamamlandı. 

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 ay süren okuma yazma kursuna katılan kadınlara sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

İskele AKM’de düzenlenen törene, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Çoşkun Akyerli, Turnalar Muhtarı Osman Kırçiçek, Yarköy Muhtarı Şerif Dolu, Kalecik Muhtarı Murat Özer’in yanı sıra aileler de katıldı. 

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SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada, etkinliğin  gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sadıkoğlu, kursa katılanların öğrenme isteklerinin kendilerini çok mutlu ettiğine dikkat çekti. 

Sadıkoğlu, “Öğretmenlerimizin hiçbir karşılık beklemeden,  gönülden bu hizmeti vermeleri, pek değerli ablalarımızın, büyüklerimizin öğrenme istekleri, hevesi, hırsı bizi çok mutlu etti. Tabi ki İskele Belediyesi olarak bu tür güzel olaylara destek verme imkânı bulmak da bizi son derecede gururlandırıyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür eder kursu başarıyla tamamlayan ablalarımızı, büyüklerimizi tebrik ederim” dedi.

(YIL/ÖK)    FOTOĞRAFLI    

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