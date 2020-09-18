İskele\'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı

Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi ekipler bu sabah İskele - Karpaz anayolu üzerinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı.

Açıklamada, denetimim, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar neticesinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.



(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI