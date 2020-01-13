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İskele’de Çam Kese Böceği İle Mücadele Sürüyor

İSKELE BELEDİYESİ, BELEDİYE SINIRLARINDA BİYOLOJİK İLAÇLAMA YAPIYOR

İskele’de Çam Kese Böceği İle Mücadele Sürüyor

İSKELE BELEDİYESİ, BELEDİYE SINIRLARINDA BİYOLOJİK İLAÇLAMA YAPIYOR

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:09
İskele’de Çam Kese Böceği İle Mücadele Sürüyor

İSKELE BELEDİYESİ, BELEDİYE SINIRLARINDA BİYOLOJİK İLAÇLAMA YAPIYOR

EVLERİNDE YA DA ETRAFINDA ÇAM AĞACI OLANLAR İSKELE BELEDİYESİNE BAŞVURABİLECEK

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : İskele Belediyesi’nin ormanların sürekliliğini tehdit eden, insan sağlığını olumsuz etkileyen çam kese böceğine karşı önlemlerini aldığı bildirildi. 

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarında, çam kese böceğinin önüne geçmek için ilaçlamalara başladı. 

İSKELE BELEDİYESİ, İLAÇLAMA YAPIYOR

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda ilaçlama yapan İskele Belediyesi; Karadeniz Kültür Derneği’ne ait Erdal Barut Dinlenme Tesisi’ni, Avcılık ve Atıcılık Derneği’nin kullanımında bulunan Orman Dairesi’ne ait yerleri, Ardahan Parkı, Topçuköy Piknik Alanı, Kuzucuk Parkı, Ötüken, Kalecik Düğün Yeri, İskele Cami, İskele Mezarlığı, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi ilaçlanmak üzere listeye aldı. 

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İlaçlamayı sürdüren ekip, köylerde ilaçlama yapılabilecek yerlerin tespiti için de incelemelerini sürdürüyor. 

Çam kese böceğine karşı kullanılan ilaçlama yönteminin, yüzde yüz biyolojik olup, kimyasal hiçbir etki içermediği, ormanda yaşayan canlılara ve insanlara zarar vermezken, ekolojik dengeyi de koruduğu belirtildi.

ÇAM AĞACI OLANLAR İSKELE BELEDİYESİ’NE BAŞVURABİLECEK

Öte yandan evinin bahçesinde, yakınında ya da çevresinde çam ağacı olan vatandaşların İskele Belediyesi’ne başvurarak ilaçlama talep edebileceği de bildirildi.

SON GÜN 17 OCAK…

İlaçlamanın en geç 17 Ocak Cuma gününe kadar bitmesi gerektiğinden vatandaşların söz konusu tarihe kadar İskele Belediyesi ya da bağlı bulundukları muhtarlıklarla iletişime geçmeleri istendi.

İskele Belediyesi’ne ilaçlama için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0542 865 65 01 numaralı telefonu arayabilecek.

(RU/YIL)

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