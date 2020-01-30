İskele’de Alkolllü İçki Satış Ruhsatları Yenileme Son Başvuru  tarihi  28 Şubat

Lefkoşa, 30 Ocak 20 (.): İskele ilçesinde, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığına başvurmaları istendi.

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı için geçerli olacak ruhsat yenileme için; eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, ilgili belediyeden işletme izin belgesi fotokopisi, buna ilave olarak otellerden de otel işletme izin belgesi ile birlikte İskele Kaymakamlığına müracaat edilmesi gerekiyor.



(YIL/HA)