İskele’de Alkolllü İçki Satış Ruhsatları Yenileme Son Başvuru  tarihi  28 Şubat

Lefkoşa, 30 Ocak 20 (.): İskele ilçesinde, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığına başvurmaları istendi.
İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı için geçerli olacak ruhsat yenileme için; eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, ilgili belediyeden işletme izin belgesi fotokopisi, buna ilave olarak otellerden de otel işletme izin belgesi ile birlikte İskele Kaymakamlığına müracaat edilmesi gerekiyor.
Lefkoşa, 30 Ocak 20 (.): İskele ilçesinde, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığına başvurmaları istendi.