Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): İskele-Boğaz’da aşırı yağış nedeniyle İskele-Karpaz anayolunda su birikintileri oluştu. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Otel ve Egzotik Otel önünde yer yer su birikintileri oluştuğu belirtilerek, “Bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.



(HA)