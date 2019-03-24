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İskele Belediyesi\'nin Düzenlediği Ödüllü Fotoğraf Sergisi Sonuçlandı

“İSKELE’DE MEVSİMLER” TEMALI 3 FOTOĞRAF ÇALIŞMA ÖDÜLÜ KAZANDI

İskele Belediyesi\'nin Düzenlediği Ödüllü Fotoğraf Sergisi Sonuçlandı

“İSKELE’DE MEVSİMLER” TEMALI 3 FOTOĞRAF ÇALIŞMA ÖDÜLÜ KAZANDI

24 Mart 2019 Pazar 08:47
İskele Belediyesi\'nin Düzenlediği Ödüllü Fotoğraf Sergisi Sonuçlandı


“İSKELE’DE MEVSİMLER” TEMALI 3 FOTOĞRAF ÇALIŞMA ÖDÜLÜ KAZANDI

Lefkoşa, 24 Mart 19 : İskele Belediyesi’nin bu yıl 2.’sini düzenlediği Ödüllü Fotoğraf Sergisi’nin sonuçları açıklandı.

İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri’ne dahil edilen serginin bu yıl ki teması İskele’de Mevsimler oldu. KKTC’deki amatör ve profesyonel herkese açık düzenlenen sergi ve ödül töreni dün akşam yapıldı. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni ve sergiye İskele Belediye Başkanı, Meclis üyeleri İldeniz Elbasan, Huriye Kaşer, Çağlar Karadağ ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra müdür vekili ile fotoğraf sanatına gönül verenler ve sanatseverler katıldı.

“İSKELE’DE MEVSİMLER” TEMALI 3 FOTOĞRAF ÇALIŞMA ÖDÜLÜ KAZANDI

İskele Belediyesi açıklamasına göre, İskele ve 17 köyünün tanıtımına katkı koyan fotoğraf sergisinde çalışma ödülünü kazanan 3 fotoğraf ile sergilenmeye layık görülen fotoğraflar arasında mansiyon ödülü kazanan 5 fotoğraf açıklandı.

21 fotoğrafçının toplam 92 fotoğrafla katıldığı ödüllü fotoğraf sergisinin jüri üyeliğini ise Emekli Resim Öğretmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Uluhan, Şehit İlker Karter İlkokulu Resim Öğretmeni Kemal Çavuşoğlu, Bekirpaşa Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Evrim Yüksel ve YDÜ Grafik Tasarım Öğretim Görevlisi Raif Kızıl yaptı.

Çalışma Ödülünü kazananlara ödüllerini ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan ve Huriye Kaşer takdim etti.

Çalışma Ödülü: Cem Cengiz. “Gales in iskele” (2.500 TL)
Çalışma Ödülü: Mehmet Ali Karahasan “Butterfly” (2.500 TL)
Çalışma Ödülü: Tevfik Ulual “Dilek Ağacı” (2.500 TL)

MANSİYON ÖDÜLÜ 5 FOTOĞRAFA GİTTİ

21 fotoğrafçının toplam 92 fotoğrafla katıldığı İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi’nde mansiyon ödülü kazanan 5 fotoğrafa ise belgeleri Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ ile Sefa Kurukafa tarafından verildi.

Mansiyon Ödülü: Fatma Ceylan “İskele’de Gün Batımı”
Mansiyon Ödülü: Pırlanta Konuksal “İskele Doğasının Rengi”
Mansiyon Ödülü: Başar Taşlı “Yeşilin Hüznü”
Mansiyon Ödülü: Eyüp Tamer Hüdaverdioğlu “Çalı”
Mansiyon Ödülü: Mehmet Ali Karahasan “Doğayla Başbaşa”

Sergilenmeye layık görülen fotoğrafların yer aldığı İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’ndaki sergi 27 Mart’a kadar gezilebilecek.

KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
İskele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı “Şerefine İnsanoğlu” isimli oyunuyla devam edecek.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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