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İskele Belediyesi, Kültür Evi İle Akm’yi  kapatma Kararı Aldığını Duyurdu

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : İskele Belediyesi İskele Belediyesi Kültür Evi ile İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldığını açıkladı.

08 Eylül 2020 Salı 17:01
İskele Belediyesi, Kültür Evi İle Akm’yi  kapatma Kararı Aldığını Duyurdu
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Lefkoşa, 8 Eylül 20 : İskele Belediyesi İskele Belediyesi Kültür Evi ile İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldığını açıkladı.
İskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, artan vakalar nedeniyle vakit kaybetmeden Halk Plajı’nda bulunan lunapark, oyun parkları ve spor alanlarını, İskele Belediyesi Piknik Alanı, İskele ve köylerindeki tüm park ve piknik alanları ile  İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nın dün kapatıldığı da hatırlatıldı.
“SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İSKELE BELEDİYESİ’NİN AÇIKLAMALARINA İTİBAR EDİNİZ”

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde artan Covid-19 vakalarıyla ilgili, İskele ve köylerindeki halkı paniğe sürükleyen bazı paylaşımlarla ilgili açıklama da yaptı ve bunlara değil  Sağlık Bakanlığı ile İskele Belediyesi’nin paylaşımlarına itibar edilmesini istedi.
Sadıkoğlu açıklamasında  şunları ifade etti:
 “Covit-19 salgınına bağlı olarak son günlerde artan vakalar, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de yakından takip edilmektedir.  Ancak ne yazık ki zaman zaman gerçeği yansıtmayan, halkı paniğe sürükleyen, bazı insanlarımızı de rencide eden bir takım paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız yapılan her bir paylaşım halkımızı kaosa sürüklemekten başka bir işe yaramamaktadır.  İskele Belediyesi olarak bizler, virüsün bulaşmaması ve İskele ve köylerinde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirlerimizi titizlikle almaya devam ediyor ve çalışmalarımızı en yoğun şekilde yürütmeyi sürdürmekteyiz. Bu süreçte, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, İskele Belediyesi’nin paylaşımlarına itibar etmenizi önemle rica eder, halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeniz hususunu, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
(ÖZ/ŞEB)

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