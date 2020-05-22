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İskele Belediyesi Bayram İçin Tedbirlerini Aldı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : İskele Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın İskele’de huzur içinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:25
İskele Belediyesi Bayram İçin Tedbirlerini Aldı
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Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : İskele Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın İskele’de huzur içinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı.
Defin ve su işlemlerinin kesintisiz devam edeceği İskele Belediyesi’nde mezbaha ve çöp toplama işlemi ise bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. İskele Belediyesi’ne 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası ise 444 21 22.
SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK 
Bayram çerçevesinde mezarlıklarda önlem alan İskele Belediyesi, rutin temizliğin yanı sıra vatandaşın arife günü ve bayram süresince ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve köy mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.
İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek belediye herhangi bir sorunda 0548 810 11 07 numaradan Temizlik İşleri Sorumlusu Şevket Aykan’a, herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
VEZNE ARİFE GÜNÜ 09.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK
Bu arada yaz mesaisine geçilmesiyle birlikte hafta sonu hizmet vermeyi durduran İskele Belediye Veznesi, vatandaşların tatil süresince su konusunda mağduriyet yaşamaması için Arife Günü olan 23 Mayıs Cumartesi 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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MAKENZİ BÜFE KAPALI, PLAJ AÇIK, BABUTSA BÜFE RUTİN İŞLEYİŞİNE DEVAM EDECEK 
Covid-19 virüsü nedeniyle uzunca bir süredir kapalı olan ancak normalleşme süreci kapsamında yeniden açılan İskele Belediyesi Halk Plajı ise bayramda da açık ancak Makenzi Büfe kapalı olacak. Yine halk plajında bulunan Babutsa Büfe ise rutin işleyişine devam edecek, bayram süresince halka hizmet verecek.
ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK
Öte yandan, Covid-19 salgını süresince yoğun mesai harcayan iskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince on-call hizmet verecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak. Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikayet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilecek.
İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle; “Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155,  Acil Servis: 112, Yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü : 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19”
(AK/FEZ)
 

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