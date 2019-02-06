Lefkoşa, 6 Şubat 19 : İskele Belediyesi “2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi” düzenliyor.

“İskele’de Mevsimler” temalı sergiye katılım için fotoğrafların teslim tarihi 20 Mart Çarşamba günü olarak belirlendi. Fotoğraf Sergisinin finali ise 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılacak.

İskele Belediyesi sınırları içinde yer alan İskele Merkez ve köyleri; Boğaziçi, Altınova, Ağıllar, Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Topçuköy, Ardahan, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik, Boğaz, Boğaztepe, Cevizli Mahallesinde çekilecek doğa ve manzara fotoğrafları ile bölgenin tanıtımına katkı koyması hedeflenen sergi; dijital veya analog kategoride “Renkli veya Siyah & Beyaz” fotoğraf olmak üzere tek bölümden oluşacak.

Her katılımcının en az 3 en fazla 5 adet Renkli veya Siyah & Beyaz fotoğraf ile katılabileceği İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi’nin finalinde 3 fotoğrafa 2 bin 500 TL para ödülü verilecek. Sergilenmeye layık görülen fotoğraflara ise çeşitli mansiyon ödülleri takdim edilecek.

İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi’ne katılmak isteyenler, katılım formu ve şartnamesi için https://iskelebelediyesi.com/bizden-size/iskelede-mevsimler.html linkini ziyaret edebilir.

(EMR/ ŞEB) FOTOĞRAFLI



