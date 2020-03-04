İskele Belediyesi 11. Kültür & Sanat Günleri 9 Mart’ta Başlıyor

Lefkoşa, 4 Mart 20 (.): İskele Belediyesi’nin bu yıl 11.’sini düzenlediği Kültür & Sanat Günleri, 9 Mart Pazartesi başlıyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 9-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Belediyesi 11. Kültür & Sanat Günleri kapsamındaki tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

AÇILIŞ 9 MART’TA…HAKAN MENGÜÇ SAHNE ALACAK

İskele Belediyesi Kültür & Sanat Günleri, 9 Mart’ta başlayacak. 9 Mart Pazartesi saat 19.00’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleşecek açılış kokteylinin ardından İskele AKM’de Türkiye’de son dönemde adından sıkça söz ettiren, yazar aynı zamanda müzisyen olan Hakan Mengüç sahne alacak.

Müzikli söyleşi gerçekleştirecek Mengüç, hayranları için kitap da imzalayacak.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

“Mevlana’nın Yedi Öğüdüne Yedi Masal” kitabının yazarı Dervişe Güneyyeli Kutlu, 11 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da İskele’deki Şehit İlker Karter İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencileriyle buluşacak. Kutlu, kitabını da çocuklar için imzalayacak.

Çocuklar 12-13 Mart’ta ise tiyatro oyunuyla buluşacak. İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı ‘Kel Oğlum Keleş Oğlum’ isimli oyunu ilk kez perde diyecek.

12 Mart’ta İskele Maarif Anaokulu, Aygün Anaokulu, Boğaziçi İlkokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda eğitim gören çocuklarla buluşacak oyun, 13 Mart’ta ise Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri için perde diyecek. Oyunlar İskele AKM’de sahnelenecek.

Kültür & Sanat Günleri’nde çocuklar 24 Mart Salı günü ise Mesel Anlatımı ve İmza Gününde “Dillirgalı Atalarımdan Meseller” ile Nurperi Özgener, Şehit İlker Karter İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle İskele AKM’de buluşacak.

İskele Belediye Korosu da, 11. Kültür & Sanat Günleri’nde dinleyicileriyle buluşacak. 80’li yıllara damgasını vurmuş birçok sanatçının eserine repertuvarında yer verecek olan koronun konseri ,17 Mart Salı akşamı saat 19.00’da İskele AKM’de gerçekleşecek.



ŞEHİTLERİ ANMA GECESİ11. Kültür& Sanat Günleri, 18 Mart’ta ise Şehitleri Anma Gecesi ile devam edecek.Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılında, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anılacak.İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde bölge okullarının katkılarıyla İskele AKM’de gerçekleşecek anma gecesi saat 19.00’da başlayacak.TİYATRO…26 Mart’ta Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, “Haka Manki” isimli oyunuyla İskele’de seyircisiyle buluşacak, saat 19.00’da başlayacak oyun İskele AKM’de sahnelenecek.İskele Belediye Tiyatrosu ise bir kez daha Dünya Tiyatrolar Günü’nde 27 Mart’ta izleyenlerinin huzuruna çıkacak.2020 yılının ilk oyunu olan ve Yenierenköy ile Gazimağusa’da da sahnelenen ‘Eyvah Yine Karıştı’ bu kez İskele’de izleyiciyle buluşacak.11. Kültür & Sanat Günleri’nin kapanışında sahnelenecek oyun, 27 Mart Cuma günü saat 19.00’da İskele AKM’de izlenebilecek.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI