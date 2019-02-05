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İskele Belediyesi 10. Kültür & Sanat Günleri 2-31 Mart’ta Yapılacak

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): İskele Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenleyeceği Kültür & Sanat Günleri 2-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

İskele Belediyesi 10. Kültür & Sanat Günleri 2-31 Mart’ta Yapılacak

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): İskele Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenleyeceği Kültür & Sanat Günleri 2-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

05 Şubat 2019 Salı 12:21
İskele Belediyesi 10. Kültür & Sanat Günleri 2-31 Mart’ta Yapılacak

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): İskele Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenleyeceği Kültür & Sanat Günleri 2-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 2 Mart Cumartesi günü İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapılarını açmasıyla birlikte başlayacak Kültür Sanat Günleri 31 Mart Pazar günü, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği ile son bulacak.
KÜLTÜR EVİ 2 MART’TA AÇILIYOR
Geçtiğimiz yıl ortasında yapımına başlanan, özelde İskele, genelde ise KKTC kültürüne ev sahipliği yapacak İskele Belediyesi Kültür Evi tamamlandı.
Kültür Sanat Günleri kapsamında halkı ağırlamaya hazırlanan Kültür Evi, 2 Mart Cumartesi günü kapılarını açacak. Protokolün de katılımıyla hizmete girecek İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışında, Kıbrıslı sanatçılar da sahne alacak.
İCLAL AYDIN SÖYLEŞİSİ 8 MART’TA
Türkiye’nin sevilen isimlerinden İclal Aydın, 10. Kültür&Sanat Günleri’nde kadınlarla bir araya gelecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İskele AKM’de sahne alacak olan İclal Aydın, aynı zamanda kitabını da hayranları için imzalayacak.
“İSKELE’DE MEVSİMLER” FOTOĞRAF SERGİSİ
Kültür&Sanat Günleri kapsamında bu yıl “İskele’de Mevsimler” ana temalı fotoğraf sergisinin ikincisi düzenlenecek.
Üç fotoğrafa 2 bin 500 TL’lik para ödülünün verileceği serginin finali 23 Mart Cumartesi saat 20.00’de İskele Belediyesi kapalı düğün salonunda yapılacak. Sergiye profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçılar katılabilecek.
ŞİİR ŞÖLENİ 15 MART’TA
İskele Belediyesi‘nin olmazsa olmazlarından, Kültür Sanat Günleri’ne dâhil olan İskele Belediyesi-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni’nin bu yıl 21.’si gerçekleşecek.
Ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden şairleri bir araya getirecek 21. İskele Belediyesi-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni 15 Mart Cuma günü saat 20.00’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.
4.KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ 31 MART PAZAR GÜNÜ
İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği ile son bulacak.
31 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlikte, farklı kültürlerin mutfaklarına ait yiyecek – içecek ve el emeği göz nuru eserlerin satışı yapılacak.
Dans gösterileri ve konserlerin yanı sıra 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği etkinlikte stant kurmak isteyenler için ise başvurular başladı.
İlgilenenler, İskele Belediyesi’ni 0548 810 12 12 ya da 0548 810 12 54 numaralı telefondan arayarak bilgi alabilirler. Stant başvurularında son gün ise 8 Mart Cuma.
BİRÇOK OYUN SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK
Bu yıl 10.’su düzenlenecek Kültür&Sanat günlerinde yine birçok tiyatro oyunu seyircisiyle buluşacak.
İskele Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Kral Çıplak” 5 Mart saat 10.00’da ve yetişkinler için “Şerefine İnsanoğlu” isimli oyunu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde saat 20.00’da, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Ejderha Tepesi” isimli oyunu ise 29 Mart saat 20.00’da tiyatro severlerle buluşacak.
Öte yandan 13 Mart Çarşamba akşamı İskele Belediye Korosu “70’ler Teması” konseri saat 20.00’de, Şef Ersin Tünay yönetimindeki “Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu”nun konseri ise 9 Mart saat 20.00’da İskele AKM’de olacak.

(GÖZ/HÖ)FOTOĞRAFLI

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