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İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Kurban Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“HEP BİR ARADA; SEVGİ VE HUZUR DOLU NİCE BAYRAMLAR”

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Kurban Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“HEP BİR ARADA; SEVGİ VE HUZUR DOLU NİCE BAYRAMLAR”

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:32
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Kurban Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“HEP BİR ARADA; SEVGİ VE HUZUR DOLU NİCE BAYRAMLAR”

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 (.): İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hep bir arada, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni etti. 

Sadıkoğlu, Kurban Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, İskele ve köylerinde yaşayanlar başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. 

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Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Millet olarak; sevgi ve hürmetin, yardımlaşmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız yeni bir Kurban Bayramı`na daha ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bayramlar; zenginin, yoksulu; varlık sahibinin, ihtiyaç sahibini; hayırseverlerin, yetimleri sevindirmesi için bir son derece önemlidir. Bayramlar ayrıca, toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için eşsiz bir fırsattır. O nedenle bu bayramın küskünlüklerin ortadan kalktığı bir bayram olmasını temenni ederim.” 

Sadıkoğlu, Mübarek Kurban Bayramı’nın, yurdumuza ve insanlığa barış ve huzur dolu günler getirmesini diledi. 

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI


 

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