İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, İskele Belediye Kreşi’nde Karne Dağıttı

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin verimli bir yarıyıl tatili geçirmesini diledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu İskele Belediyesi’ne bağlı Yuvam Anakucağı’ndaki karne dağıtımı törenine de katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Yarıyıl tatili nedeniyle mesaj da yayımlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Karnelerin hayırlı olmasını, öğrencilerimizin, ailelerin ve öğretmenlerin verimli bir tatil geçirmesini diliyorum” dedi.

(RÇ/HÖ)