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İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı

16 Kasım 2022 Çarşamba 17:15
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı

Gazimağusa Kaleiçi’nde bir butik otelin ön cephesine kurulan iskele yıkıldı, iskele parçaları 9 yaşındaki bir kız çocuğunun omzuna düşerek, yaralanmasına neden oldu.

 

Polisten verilen bilgiye göre, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir butik otelin ön cephe kısmında “emniyet tedbirleri alınmadan” kurulan iskelenin çökmesiyle, o sırada kaldırımda yürümekte olan Sofiia Gorbatenko (K-9)’nun sağ köprücük kemiği, parçaların omuzunun üzerinde düşmesiyle kırıldı. İskele parçaları park halinde bulunan bir aracın da üzerine düşmesi sonucu araçta hasar meydana geldi.

 Olayda ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

-Tedbirsizlik sonucu yangın

 

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun çatı katında yapılan kaynak yangına neden oldu.

 

Yapılan açıklamada, M.S.(E-56)’nin, etrafı saç profilden, tavanı sandviç panelden yapılmış ve içerisinde sıcak su kazanlarının bulunduğu çatı katında, tedbir almadan kaynak yaptığı sırada yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

 

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında 4 adet 3 tonluk su kazanı ve bazı eşyalar zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

  

 

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Son Güncelleme: 16.11.2022 17:21
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