banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103069
ALTIN
256.131
DOLAR
5.6008
STERLİN
6.8540
EURO
6.2333
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner307
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı

İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı

İskele Belediyesi, bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Batı Nil Virüsü gündemli toplantı gerçekleştirdi. 

Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki Belediye Meclisi toplantısında, ilaçlama konusu masaya yatırıldı. 

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, uzunca bir süredir İskele ve köylerinde yoğun şekilde ilaçlama yapan Belediye, ilaçlama hizmetini en üst seviyeye çıkardı. 

Dere yataklarında, su birikintisi olan her yerde ilaçlama yapan İskele Belediyesi, halkı da bu çalışmalara dâhil etti. 

banner317
İHBAR HATTI

Vatandaşların sivrisinek olan yerler konusunda İskele Belediyesini yönlendirebilmesi için ihbar hattı oluşturuldu. 

İskele ve köylerinde ikamet edenler, gördükleri tehlike arz eden noktalar konusunda İskele Belediyesini 0548 810 11 05 ve 444 21 22 numaralı telefonları arayarak ihbarda bulunabilecek. 

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ederek, İskele Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldığı,  sivrisinekle mücadelede daha etkili olması amacıyla belediyelere ilaç takviyesi yapılacağını açıkladığı kaydedildi.


 

Son Güncelleme: 29.07.2019 18:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistanlı Heykeltıraşların 43 Eseri İle Türkiye’den 5 Akademisyen Sanatçının 45 Eserinden Oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Kırgızistanlı Heykeltıraşların 43 Eseri İle Türkiye’den 5 Akademisyen Sanatçının 45 Eserinden Oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Tatar: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”
Tatar: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretine protesto…
Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretine protesto…
Uluçay, Tuğgeneral Algan Ve Komutanları Kabul Etti
Uluçay, Tuğgeneral Algan Ve Komutanları Kabul Etti
Karpazlılar Sorunlarının  Çözümü İçin Ziyamet’ten Cumhuriyet Meclisi’ne Yürüyüş Eylemi Başlatacak
Karpazlılar Sorunlarının  Çözümü İçin Ziyamet’ten Cumhuriyet Meclisi’ne Yürüyüş Eylemi Başlatacak
Sungur: “Emlakçılar Birliği Yasasının geçmesi şart”
Sungur: “Emlakçılar Birliği Yasasının geçmesi şart”
ADAKER Kurudere köyünde temsilcilik binası açıyor
ADAKER Kurudere köyünde temsilcilik binası açıyor
DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım
DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım
UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı
UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim