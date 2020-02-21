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İskele ve köylerinde haşerelere karşı mücadele sürüyor

İskele ve köylerinde haşerelere karşı mücadele sürüyor

21 Şubat 2020 Cuma 13:48
İskele ve köylerinde haşerelere karşı mücadele sürüyor
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İki etaptan oluşacak ilaçlamanın ilk etabı başladı

İskele ve köylerinde haşerelere karşı mücadele sürüyor

Hamamböceği için jel, rögarlar için genel ilaçlama yapılıyor

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde, haşere ve sineklerin önüne geçmek için ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Lavabo altı jel yöntemiyle hamamböceklerinin önüne geçen İskele Belediyesi, rögarlara yaptığı genel ilaçlamayla da sivrisinek başta olmak üzere tüm haşerelerin önüne geçmeyi planlıyor. İki etaptan oluşacak ilaçlama faaliyetinin ikinci etabı ise 2020 yılının 2. Yarısında başlaması hedefleniyor. Ücretsiz olarak yapılan ilaçlamanın İskele’deki devlet dairelerinin yanı sıra İskele ve köylerindeki okulları da kapsıyor.

TARIM BAKANLIĞI’NDAN RUHSATLI İLAÇLAR İLE YAPILIYOR

İskele Merkezde geçtiğimiz hafta başlayan ilaçlama, insan sağlığı açısından hiçbir zararı olmayan AB Biyosidal direktife onaylı KKTC Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı ürünler ile yapılıyor. Özellikle yaz mevsiminde baş gösteren sivrisinek, karasinek gibi haşereler ve hamamböceğinin önüne geçmek için önlemlerini önceden almaya başlayan İskele Belediyesi,  halkın daha rahat bir yaşam sürebilmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor ve sorunu minimuma indirilebilmek için var gücüyle çalışıyor.

İLAÇLAMA HAKKINDA BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYIN

İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlar; haşere ile mücadele için başlayan genel ilaçlama hakkında bilgi almak ve ücretsiz ilaçlamadan faydalanabilmek İskele Belediyesi’ne 444 21 22 (0) numaralı telefondan ulaşabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiİlaçHaşare
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