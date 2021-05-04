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İskele Ticaret Lisesi Turizm Bölümü dersliklerinin temeli atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İskele Ticaret Lisesi’nde turizm bölümü derslik ve atölyelerinin temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 11:45
İskele Ticaret Lisesi Turizm Bölümü dersliklerinin temeli atıldı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bakanlık bürokratları ve diğer yetkililer de katıldı.

AMCAOĞLU: “EĞİTİM ALTYAPISI İÇİN 11. TEMEL ATMA TÖRENİ”

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı İskele Ticaret Lisesi, turizm bölümü yeni derslik ve atölyelerinin temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke gençlerinin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için altyapının düzenlenmesi ve çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Amcaoğlu, bugün eğitim altyapısına yönelik 11. temel atma törenini yaptıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirterek, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla adımlar attıklarını, çocukların eğitim hakkını eşit vermek için çalıştıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, yaklaşık 5 bin öğrenciye hizmet verecek altyapıyı bir yıl gibi bir sürede hayata geçireceklerini kaydetti.

Amcaoğlu, ülkeye yatırım yapan şirketlerin, eğitime, çocukların geleceğine de temel atmasının önemine işaret ederek, eğitime ve geleceğe yatırım yapan herkese teşekkür etti.

Devamı için uğraşacaklarını ifade eden Amcaoğlu, ülkenin parlayan yıldızı konumuna gelen İskele’ye yatırımların sürmesini diledi.

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SADIKOĞLU: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIMIN GELECEĞE YATIRIM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, KKTC’nin parlayan yıldızı İskele’de yapılan yatırımların her geçen gün arttığını ve devam edeceğini ifade ederek, bölgeye özel yatırımların yanı sıra eğitim alanında yapılan yatırımlara teşekkür etti.

Sadıkoğlu, eğitime yatırımların önemine vurgu yaparak, gençlerin daha modern ve gelişmiş binalarda eğitim görmesini istediklerini söyledi.

Bu amaçla İskele’ye kazandırılacak 500 metrekarelik zemin ve 1. kat projesinden oluşan yeni dersliklerin iki etapta oluşacağını ifade eden Sadıkoğlu, dersliklerin bölge yatırımcılarından Kotitaş Turizm şirketi ve İskele Belediyesi öz kaynakları ile tamamlanacağını kaydetti.

Sadıkoğlu, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurgulayarak, hayırlı olmasını temenni etti.


TEPE: “HEDEF BÖLGE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK TAM DONANIMLI BİR MESLEK LİSESİ”

Okul Müdürü Abdüllatif Tepe ise konuşmasında, yeni bina projesine destek veren başta İskele Belediyesi ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Tepe, hedeflerinin, okulu, bölge ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı bir meslek lisesi haline getirmek olduğunu söyledi.


 

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Son Güncelleme: 04.05.2021 11:52
Anahtar Kelimeler:
İskele Ticaret Lisesi Turizm Bölümü
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