İskele Makenzi bölgesindeki lunapark alanı 365 gün sizleri eğlendirecek

Makenzi Halk Plajı'ndaki alanda, İskele Belediyesi tarafından düzenlendikten sonra kurulan Lunapark alanı 7'den 70'e herkese, pandemi kuralları çerçevesinde hizmet veriyor.

2020 yılının ağustos ayında halk plajı yanı düzenlenerek Lunapark alanı olarak kullanılmaya başlamış oldu.

Bu alanın pandemi nedeniyle bir süre kapanmış olsa da şuanda hizmet vermeye başladı.

27 Mayıs tarihinden itibaren yeniden açılan İskelenin Makenzi bölgesine konuşlandırılmış olan Lunapark hafta içi her gün 18:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Lunapark alanında çocuklar için bulunan birbirinden farklı oyun araçlarının dışında yetişkinler için de eğlencenin sınırlarının zorlanacağı oyun araçları bulunuyor.

Yiyecek- içecek standları’nın bulunduğu Makenzi Lunapark alanında isteyen eğleniyor isteyen keyifle oturup lokmasını şamişi’sini yiyip içiyor.

Bu tür eğlence etkinliklerin pandemi koşullarına uygun şekilde yapılması, pandemi kuralları çerçevesinde yapılan etkinliğin insanları bir araya getiren ortamıyla kültürün yaşaması gerektiğini bizlere gösteriyor.

Özellikle yaz akşamlarında her kesimin coşkuyla eğlendiği Lunapark alanı sadece yaz ayları boyunca değil 365 gün açık olacak şekilde düzenlenmiş olup herkesin uğrak yeri olmaya şimdiden başlamış oldu. (MHA)