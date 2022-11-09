İskele-Lefkoşa ana yolunda akaryakıt tankeri devrildi

İskele-Lefkoşa ana yolu üzerinde, Pınarlı kavşağında bugün akaryakıt tankeri devrildi, kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, bu sabah 09.50 sıralarında meydana geldi.

Celal Bekiroğlu, yönetimindeki UC 950 plakalı akaryakıt tankeri ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pınarlı Kavşağı yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun solundan dışarıya akaryakıt tankeri, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadığı açıklandı.