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İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İskele’de de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. 

İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İskele’de de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. 

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:09
İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, törende Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Salih Sağdıç, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Rümeysa Mazlum, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Atakan Genç şiir okudu. 
 
“GEÇMİŞİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Piyade Yüzbaşı Ali Özüak, 56 yıl önce bugün, Enosis hayaliyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin Akritas Planı altında Kıbrıslı Türkleri katledildiği gün olduğunu söyledi. 

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Özüak, gelecek nesillerin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu gibi özel günlerin anılmasının önemine dikkat çekti. 

Törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı. Tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu. 


 

Son Güncelleme: 21.12.2019 15:21
Anahtar Kelimeler:
İskele Larnaka Şehitler Anıtı Tören
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