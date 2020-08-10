İskele Kriteryum Yarışı Döveç Group sponsorluğunda gerçekleştirildi

Döveç Group bir çok farklı alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Düzenli olarak kan bağışı etkinlikleri düzenleyen, plajları temizleyen, bayramda çocukları mutlu etmeyi görev edinen, eğitime her zaman destek veren, yaşlıları hiçbir zaman unutmayan Döveç Group hafta sonu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışına ana sponsor olarak katkı sağladı.

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen 09.08.2020 İskele Kriteryum Yol Bisikleti Yarışında Yıldız B, Yıldız A, Master ve Elit kategorileri yer aldı. Yarışmaların Start’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç tarafından verildi.

Yarış sonunda kürsüye çıkmaya hak kazanan Sporculara madalyaları Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Döveç Group Genel Müdürü Seyhan Kinyaz, Satış Müdürü Kayacan Çankaya ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yöneticileri tarafından takdim edildi.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç; Bisiklet sporuna karşı ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür etkinliklerin artması bisiklet sporuna karşı olan farkındalığı da yükseltmektedir. Yarışmayı kazanan ve katılarak katkı sağlayan tüm yarışmacıları tebrik ederim.

Bu tür organizasyonların gerçekleşmesine vesile olan, katkı sağlayan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonuna, tüm takımlara, yarışmacılara, görev yapan hakemlere, güvenlik görevlilerine ve organizasyonda bizi yalnız bırakmayan Maliye Bakanımız Olgun Amcaoğlu’na teşekkür ederim.

Şirket olarak spor etkinliklerine destek olmaya devam edeceğiz. (MHA)

Büyük Erkek

1 001 Soner Akbaş Büyük Erkek 10 1:05:49.199 Green Pedal 2 005 İzzet Şahin İçen Büyük Erkek 10 1:05:49.297 Green Pedal 3 011 Hüseyin İlker Erçen Büyük Erkek 10 1:08:24.955 Ferdi 4 012 Hasan Şentürk Büyük Erkek 10 1:09:46.097 Ferdi 5 015 Ege Körceğez Büyük Erkek 10 1:09:49.314 Ferdi 6 003 Bilal Ceral Büyük Erkek 10 1:09:49.362 Green Pedal

Büyük Kadın

Sevim Yıldız

Master-2

1 512 Buğra Cömert Master 1 7 46:35.938 Ferdi 2 527 Mehmet Sevinç Master 1 7 47:02.240 A Takımı 3 503 Ersan Serinyürek Master 1 7 47:02.595 A Takımı 4 509 Mehmet Özboran Master 1 7 47:03.232 Green Pedal 5 520 Hüseyin Taşpınar Master 1 7 47:04.030 Ferdi 6 504 Ali Alibaba Master 1 7 47:06.868 Ferdi 7 501 Kemal Avcı Master 1 7 47:06.918 A Takımı 8 516 Kamil Pehlivanoğlu Master 1 7 47:07.043 ASPAVA 9 518 Bora Şen Master 1 7 47:07.355 A Takımı 10 523 Sinan Arkar Master 1 7 47:07.732 Green Pedal 11 524 Onur İstilozlu Master 1 7 47:08.616 Green Pedal 12 515 Serhat Alışkan Master 1 7 47:08.629 Nhg 13 525 Mehmet Öngün Master 1 7 49:40.597 Green Pedal 14 517 Fatih Terzi Master 1 7 52:46.597 Bsd DNF 502 Hasan Özseyhan Master 1 4 26:36.580 A Takımı Master-2 1 614 Ali Sukan Master 2 7 47:02.300 Ferdi 2 615 Özgür Gülhan Master 2 7 47:02.597 Green Pedal 3 618 Bilal Bitirim Master 2 7 47:04.515 Green Pedal 4 602 Ali Şekerci Master 2 7 47:04.545 Bsd 5 601 Mehmet Beyaz Master 2 7 47:05.314 Nhg 6 610 Ersan Karayeğen Master 2 7 47:05.919 Nhg 7 605 Mehmet Metin Şenova Master 2 7 47:07.172 A Takımı 8 616 Eşref Onbaşıoğlu Master 2 7 47:07.937 Green Pedal 9 617 Emre Özen Master 2 7 47:40.756 Green Pedal 10 603 Ecvet Orhon Master 2 7 51:05.795 Bsd Yıldız A 1 202 Doğaç Zorlu Yıldız A 7 50:49.834 Green Pedal 2 201 Mehmet Çağlar Çakır Yıldız A 7 50:49.931 Green Pedal

Pos No. Name Category Laps Total Tm Club 3 203 Hasan Hoca Yıldız A 7 50:50.083 Green Pedal

Yıldız B