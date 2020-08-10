banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1077
ALTIN
478.964
DOLAR
7.2914
STERLİN
9.5627
EURO
8.5795
YDP parti içi rekabetten kaçmamalıydı...
YDP parti içi rekabetten kaçmamalıydı...
1983-2020 hiçbir şey değişmedi
1983-2020 hiçbir şey değişmedi
Döviz yakıyor, hükümet dalgasında
Döviz yakıyor, hükümet dalgasında
Pandemiden beter bir zihniyet
Pandemiden beter bir zihniyet
banner355

İskele Kriteryum Yarışı Döveç Group sponsorluğunda gerçekleştirildi

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:56
İskele Kriteryum Yarışı Döveç Group sponsorluğunda gerçekleştirildi
banner337
banner351

Döveç Group bir çok farklı alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Düzenli olarak kan bağışı etkinlikleri düzenleyen, plajları temizleyen, bayramda çocukları mutlu etmeyi görev edinen, eğitime her zaman destek veren, yaşlıları hiçbir zaman unutmayan Döveç Group hafta sonu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışına ana sponsor olarak katkı sağladı.

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen 09.08.2020 İskele Kriteryum Yol Bisikleti Yarışında Yıldız B, Yıldız A, Master ve Elit kategorileri yer aldı. Yarışmaların Start’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç tarafından verildi.

Yarış sonunda kürsüye çıkmaya hak kazanan Sporculara madalyaları Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Döveç Group Genel Müdürü Seyhan Kinyaz, Satış Müdürü Kayacan Çankaya ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yöneticileri tarafından takdim edildi.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç; Bisiklet sporuna karşı ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür etkinliklerin artması bisiklet sporuna karşı olan farkındalığı da yükseltmektedir. Yarışmayı kazanan ve katılarak katkı sağlayan tüm yarışmacıları tebrik ederim.

Bu tür organizasyonların gerçekleşmesine vesile olan, katkı sağlayan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonuna, tüm takımlara, yarışmacılara, görev yapan hakemlere, güvenlik görevlilerine ve  organizasyonda bizi yalnız bırakmayan Maliye Bakanımız Olgun Amcaoğlu’na  teşekkür ederim.

Şirket olarak spor etkinliklerine destek olmaya devam edeceğiz. (MHA)

Büyük Erkek

1

001

Soner Akbaş

Büyük Erkek

10

1:05:49.199

Green Pedal

2

005

İzzet Şahin İçen

Büyük Erkek

10

1:05:49.297

Green Pedal

3

011

Hüseyin İlker Erçen

Büyük Erkek

10

1:08:24.955

Ferdi

4

012

Hasan Şentürk

Büyük Erkek

10

1:09:46.097

Ferdi

5

015

Ege Körceğez

Büyük Erkek

10

1:09:49.314

Ferdi

6

003

Bilal Ceral

Büyük Erkek

10

1:09:49.362

Green Pedal

banner341

Büyük Kadın

Sevim Yıldız

Master-2

1

512

Buğra Cömert

Master 1

7

46:35.938

Ferdi

2

527

Mehmet Sevinç

Master 1

7

47:02.240

A Takımı

3

503

Ersan Serinyürek

Master 1

7

47:02.595

A Takımı

4

509

Mehmet Özboran

Master 1

7

47:03.232

Green Pedal

5

520

Hüseyin Taşpınar

Master 1

7

47:04.030

Ferdi

6

504

Ali Alibaba

Master 1

7

47:06.868

Ferdi

7

501

Kemal Avcı

Master 1

7

47:06.918

A Takımı

8

516

Kamil Pehlivanoğlu

Master 1

7

47:07.043

ASPAVA

9

518

Bora Şen

Master 1

7

47:07.355

A Takımı

10

523

Sinan Arkar

Master 1

7

47:07.732

Green Pedal

11

524

Onur İstilozlu

Master 1

7

47:08.616

Green Pedal

12

515

Serhat Alışkan

Master 1

7

47:08.629

Nhg

13

525

Mehmet Öngün

Master 1

7

49:40.597

Green Pedal

14

517

Fatih Terzi

Master 1

7

52:46.597

Bsd

DNF

502

Hasan Özseyhan

Master 1

4

26:36.580

A Takımı

Master-2

1

614

Ali Sukan

Master 2

7

47:02.300

Ferdi

2

615

Özgür Gülhan

Master 2

7

47:02.597

Green Pedal

3

618

Bilal Bitirim

Master 2

7

47:04.515

Green Pedal

4

602

Ali Şekerci

Master 2

7

47:04.545

Bsd

5

601

Mehmet Beyaz

Master 2

7

47:05.314

Nhg

6

610

Ersan Karayeğen

Master 2

7

47:05.919

Nhg

7

605

Mehmet Metin Şenova

Master 2

7

47:07.172

A Takımı

8

616

Eşref Onbaşıoğlu

Master 2

7

47:07.937

Green Pedal

9

617

Emre Özen

Master 2

7

47:40.756

Green Pedal

10

603

Ecvet Orhon

Master 2

7

51:05.795

Bsd

Yıldız A

1

202

Doğaç Zorlu

Yıldız A

7

50:49.834

Green Pedal

2

201

Mehmet Çağlar Çakır

Yıldız A

7

50:49.931

Green Pedal

Pos

No.

Name

Category

Laps

Total Tm

Club

3

203

Hasan Hoca

Yıldız A

7

50:50.083

Green Pedal

Yıldız B

1

307

Emre Kaplan

Yıldız B

5

37:21.451

Ferdi

2

309

Enes Tekkanat

Yıldız B

5

37:22.978

Ferdi

3

301

Salih Konar

Yıldız B

5

38:47.637

A Takımı

4

308

Osman Yusuf Cevizli

Yıldız B

5

39:08.595

Ferdi

5

310

Alkan Kanlısoy

Yıldız B

5

39:12.776

Green Pedal

6

303

Asım Erk Cellatoğlu

Yıldız B

5

39:13.513

Green Pedal

7

312

Arda Hayrettin Alçıner

Yıldız B

5

39:45.521

Green Pedal

8

313

Can Ergün

Yıldız B

5

41:57.922

Green Pedal

9

302

Hüseyin Güray Kemaneci

Yıldız B

5

42:01.192

Green Pedal

10

314

Kumray Diran

Yıldız B

4

37:23.168

Green Pedal

11

311

Demir Berova

Yıldız B

4

37:58.243

Bsd

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abonelerin Dikkatine... 17 Numaralı
Abonelerin Dikkatine... 17 Numaralı "iskele Türk Maarif Koleji’nin Temeli Atıldı" Haberinde Düzeltme
Hp Genel Sekreteri Rogers:
Hp Genel Sekreteri Rogers: "rastgele Pcr Testi Yapılması Acil Önem Taşıyor"
Turizm Planlama Dairesi Eski Müdürü Ataöv, Aniden Rahatsızlanarak Öldü
Turizm Planlama Dairesi Eski Müdürü Ataöv, Aniden Rahatsızlanarak Öldü
Özyiğit: “seçim İstihdamları Toplumun Geleceğinden Çalıyor”
Özyiğit: “seçim İstihdamları Toplumun Geleceğinden Çalıyor”
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Psikoloji eğitimini İngilizce olarak almanın artıları oldukça fazla
Psikoloji eğitimini İngilizce olarak almanın artıları oldukça fazla
Akyar, “Mısır deniz sınırı belirleme anlaşmasını Türkiye ile yapsaydı şu andakinden yaklaşık %10 civarında daha fazla deniz alanına sahip olacaktı”
Akyar, “Mısır deniz sınırı belirleme anlaşmasını Türkiye ile yapsaydı şu andakinden yaklaşık %10 civarında daha fazla deniz alanına sahip olacaktı”
KKTC’de geçtiğimiz hafta 57 trafik kazası meydana geldi 24 kişi yaralandı
KKTC’de geçtiğimiz hafta 57 trafik kazası meydana geldi 24 kişi yaralandı
Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç Topluma Dayalı Bir Turizm Modeli Oluşturmak
Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç Topluma Dayalı Bir Turizm Modeli Oluşturmak
Kar-iş Başkanlığına Fuat Topaloğlu Seçildi
Kar-iş Başkanlığına Fuat Topaloğlu Seçildi

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim