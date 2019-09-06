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İskele Halk Plajı Otopark İhalesinin Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): İskele Belediyesi Halk Plajı’nın çevre düzenlemesini kapsayan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi üçüncü etabının ihalesi sonuçlandırılarak, sözleşmesi imzalandı.

İskele Halk Plajı Otopark İhalesinin Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): İskele Belediyesi Halk Plajı’nın çevre düzenlemesini kapsayan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi üçüncü etabının ihalesi sonuçlandırılarak, sözleşmesi imzalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:42
İskele Halk Plajı Otopark İhalesinin Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): İskele Belediyesi Halk Plajı’nın çevre düzenlemesini kapsayan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi üçüncü etabının ihalesi sonuçlandırılarak, sözleşmesi imzalandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile yüklenici firma direktörlerinden Ahmet Uçanok imza attı.

2017’de ihaleye çıkılan ancak sözleşmesi imzalanmasına rağmen zamanında teslim edilmeyen İskele Belediyesi Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşleri, yeniden ihale edildi.

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılacak Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi’nin 40 iş gününde tamamlanması hedefleniyor.

SADIKOĞLU: “PLAJI GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeşilin, mavinin, kum ve güneşin en eşsiz buluşma noktalarından biri olan İskele Belediyesi Halk Plajı’nı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte halkın otopark ve denize ulaşım mağduriyetinin de ortadan kalkacağına dikkat çekti.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI 

Son Güncelleme: 06.09.2019 17:15
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