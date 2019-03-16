İskele, Güzelyurt ve Beyarmudu’nda uyuşturucu

İskele, Güzelyurt ve Beyarmudu’nda polis tarafından yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve 32 adet hap bulundu. Polis, 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu S.A’nın (E-24) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta da dün gece saat 22.00 sıralarında polis tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen B.K.N’nin (E-25) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 ml gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Beyarmudu’nda ise, dün akşamüzeri saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Y’nin (E-23) ikametgahında yapılan aramada, içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde olan 32 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.