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İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde kaza

11 Aralık 2022 Pazar 09:15
İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde kaza

10.12.2022 tarihinde, 23:40 sıralarında, İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, K.B.(E-46), yönetimindeki RC 003 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Silver Beach Kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpmasının ardından banket içerisine düşmüştür. Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ancak araç tamamen yanarak hasara uğramıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün özel bir sağlık merkezinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir. 

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