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İskele - Gazimağusa ana yolunda trafik kazası

İskele - Gazimağusa ana yolunda yaşanan trafik kazasında 26 yaşındaki Tahin Tilki’nin ağır yaralandığı bildirildi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 09:41
İskele - Gazimağusa ana yolunda trafik kazası

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İskele - Gazimağusa ana yolunda bugün saat 00.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 

26 yaşındaki Tahin Tilki’nin yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarpığı açıklandı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Tahsin Tilki kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi. Polisin soruşturması devam ediyor.

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