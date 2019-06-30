İskele Festivali sürüyor…

DÜN AKŞAM 24. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
51.’si düzenlenen Geleneksel İskele Festivali kapsamında dün akşam İskele Belediyesi 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali gerçekleştirildi.
“Renkler ve Kültürler İskele’de Buluşuyor” sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Türkiye, Arjantin, Şili, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya halk dansları ekipleri, gösteriler sundu.
Grup Otantik konser verdi.
FESTİVAL ÇOCUK ŞÖLENİ İLE DEVAM EDECEK
51. İskele Festivali yarın akşam Çocuk Şöleni ile devam edecek.
Saat 21.00’de başlayacak şölen İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak.