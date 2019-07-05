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İskele Festivali kapsamında “Karadenizliler Gecesi” düzenlendi

İskele Festivali kapsamında “Karadenizliler Gecesi” düzenlendi

05 Temmuz 2019 Cuma 08:38
İskele Festivali kapsamında “Karadenizliler Gecesi” düzenlendi

51. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, “27. Karadenizliler Gecesi” düzenlendi. 

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan gecede, Karadenizli şarkıcı Ekin Uzunlar konser verdi. Konser öncesinde ise Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Girne Küçükler Horon Ekibi, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ve Kuzeyin Yıldızları İskele Horon Ekibi sahne aldı.

Geceye Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı adına Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Milletvekilleri Yasemi Öztürk, Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, dernek  temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Gecede Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu’nun  gönderdiği mesajlar da okundu. 

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşmasında, “43 yıl önce Kuzey’den Kuzey’e adada başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşliğin” her geçen gün daha da büyüdüğünü ve insanları birbirine bağladığını söyledi. 

Sadıkoğlu “Her ne kadar gecenin adı Karadenizliler gecesi olsa da, aslında geçen yıllar içerisinde kurulan dostluklar kardeşlikler bu geceyi hepimizin yapmıştır; tıpkı Larnakalılar gecesi hepimizin gecesi olduğu gibi” diye konuştu

Son Güncelleme: 05.07.2019 11:51
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