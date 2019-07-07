banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti
OKTAY, PAŞAKÖY’Ü ZİYARET ETTİ
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Çalıştığı iş yerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYDU
Çukurova’da yangın
ÇUKUROVA’DA YANGIN
banner306

İskele Festivali Gençlik Yarışmasıyla devam etti

İskele Festivali Gençlik Yarışmasıyla devam etti

07 Temmuz 2019 Pazar 10:47
İskele Festivali Gençlik Yarışmasıyla devam etti

51’inci Geleneksel İskele Festivali, 36’ncı Gençlik Yarışması ile devam etti. 
İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda Bülent Günkut organizasyonuyla dün akşam İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada “yılın genç kızı” Azra Kızılbora, “yılın genç erkeği” Arseven Dağar seçildi. Birinciler bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. 
Belediye’den verilen bilgiye göre, gecede İpek Amber, Reva ve Sevim Sanlı Sanlıer de şarkı söyledi.

banner317
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kısa konuşmasında, “Bu yıl 51’incisini düzenlediğimiz festivalimizin bünyesinde yer alan 36 yıllık efsane yarışma sadece İskele’deki değil ada genelindeki gençler tarafından da merakla beklendi” dedi.
Mustafa Özarabacı, Hüseyin Ekmekçi, Eray Göksan, Mehmet Günkut, Gülgün Dargın, Fehmi Çavuşoğlu, Valde Kraner, Süleyman Mullahasan, Elif Sude Züğürt ve Fulya Tilki’den oluşan seçici kurulun belirlediği isimler şöyle:
“2019 Yılın Genç Kızları; 1. Azra Kızılbora (1000 TL) 2. Fidel Güleçyüz (700 TL)  3. Selma Bayrak (500 TL) 2019, Yılın Genç Erkekleri; 1. Arseven Dağar (1000 TL) 2. İbrahim Tümay (700 TL)  3. Ogün Köksal (500 TL).”
 

Son Güncelleme: 07.07.2019 14:21
Anahtar Kelimeler:
İskele Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Külahoğlu: “Tatiller öncelikle, dinlenme zamanlarıdır”
Külahoğlu: “Tatiller öncelikle, dinlenme zamanlarıdır”
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan trafikte seferberlik çağrısı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan trafikte seferberlik çağrısı
42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam dans ve kango jump gösterileri sahnelendi
42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam dans ve kango jump gösterileri sahnelendi
Abatay: “Tüm ilişkilerde ortak nokta birbirine saygı”
Abatay: “Tüm ilişkilerde ortak nokta birbirine saygı”
LBO’dan 80’ler Konseri
LBO’dan 80’ler Konseri
“Kısmet” 9’uncu kez Amerika yolcusu
“Kısmet” 9’uncu kez Amerika yolcusu
KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı...
KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı...
Girne Belediyesi yeni binası Eylül'de hizmete giriyor
Girne Belediyesi yeni binası Eylül'de hizmete giriyor
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim