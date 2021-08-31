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İskele EVKAF Türk Maarif Koleji açılıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (KVİ) inşaatını tamamladığı İskele EVKAF Türk Maarif Koleji binasının açılışı 3 Eylül Cuma günü yapılıyor. 

31 Ağustos 2021 Salı 17:45
İskele EVKAF Türk Maarif Koleji açılıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (KVİ) inşaatını tamamladığı İskele EVKAF Türk Maarif Koleji binasının açılışı 3 Eylül Cuma günü yapılıyor. 
KVİ Genel Müdürü İbrahim Benter açıklamasında, saat 18.00’de açılışı yapılacak okul binasının yapılmasının EVKAF’ın özüne döndüğünün bir göstergesi olduğunu vurguladı. 

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi  tarafından tamamının karşılandığı 8 milyon TL’lik projenin, tüm öğrencilere ve İskele bölgesine hayırlı olmasını temenni eden Benter, “Mallarını vakfetmiş nenelerimiz ve dedelerimiz sayesinde bugün bu hayır işlerini yapabiliyoruz” dedi.
Benter tarihte eğitimle ilgili kurulan vakıflardan şu örnekleri verdi: 
“Okul Binası Yapan Vakıf, Öğretmenlerin Maaşını Veren Vakıf, Öğrencilere Kitap Alan Vakıf, Öğrencilere Piknik Yaptıran Vakıf, Talebeye Giysi ve Kırtasiye Yardımı Yapan Vakıf, İlkokul Hocalarına Tütünü Yasaklayan Vakıf, Kitapları Tamir Eden Vakıf, Parasızlıktan Okuyamayan Çocuklara Eğitim Veren Vakıf, Eğitimde Kaliteli Personel İstihdam Eden Vakıf, Yetim Öğrencileri Giydiren Vakıf, İlim Kitapları Bağışlayan Vakıf.”

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Son Güncelleme: 31.08.2021 18:37
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