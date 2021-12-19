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İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden hükümete eleştiri

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) ve birliğe üye esnaflar  hükümetieleştirerek “artık yeter” açıklamasında bulundu.

19 Aralık 2021 Pazar 22:15
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden hükümete eleştiri

İEZB’nden yapılan yazılı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve eylem sinyali verildi.  Dövizde yaşanan artışa dikkat çekilen bildiride hükümete eleştiriler yöneltildi. 

İEZB açıklaması şöyle devam etti:

“Yeter artık! Döviz sınırı olmayan bir noktaya doğru ilerliyor. Gün geçmiyor ki, zam yapılmayan ürün haberi almayalım.Gün geçmiyor ki,  sabah uyandığımızda kazancımızın eridiğini görmeyelim. Gün geçmiyor ki, ülkeyi yönetenler alışala gelmiş şeyleri çözümmüş gibi önümüze koyduğunu görmeyelim. Gün geçmiyor ki, olumsuz haberlerden buhran yaşayan esnaf ve esnaf aileleri ile toplumun caresizlikten iş yapamaz olduğunu görmeyelim”

Kimse bu halkı küçümseyemez, şahsi çıkarları veya seçilme gaylesi için tüm toplumun “yaşam hakkını” alamaz diyerek hükümet eleştiren İEZB Yönetimi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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“Bu ülke insanı çok zor günler gördü geçirdi. Her şeyini kaybedip sıfırdan birlik beraberlikle üreterek çok senelerce hayatlarını sürdürdüler. Ama son zamanlarda özellikle içinde bulunduğumuz yıl kadar kötü yönetilip, hiçbir soruna çözüm bulamayan ve var olan sistemi de yok eden yöneticiler görmedi.

“ÇÖZÜM ÖNERENLERİN ÖNÜ KESİLİYOR”

İEZB Yönetimi, hükümeti soruna çözüm bulamadığı gibi çözüm üretmeye çalışanları da engellediğini ve önünü kestiğini savundu.

“Çözüm öneren, hayatta kalmaya çalışan, üretmeye çalışan herkesi ya engelliyor ya zarar veriyor ya da önünü kesiyor. Mevcut yönetim ve vekiller ne yazık ki 3 maymunu oynuyorlar” denilen açıklamada  “Kimse gitgide yok olduğumuzun, fakirleştiğimizin, mevcut yaşamımızdaki güncel ürünlere ulaşımımızın zorlaştığını görmüyor mu? Mazot krizi, zamlardan dolayı yaşanan yiyecek krizi ve daha birçok kriz. Artık insanlar her şeye kolaylıkla ulaşamıyor. Ulaşılsa bile üretilen kaça satılacak? Kime satılacak?” soruları yöneltildi.

23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçimlere de atıfta bulunulan açıklamada tüm seçim gaylesinin bırakılması, oy düşünmekten vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

İEZB Yönetimi yaptığı açıklamayı ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi ile ilgili bir sözüyle noktadı: “Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.”

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Son Güncelleme: 19.12.2021 22:37
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