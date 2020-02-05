İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yarınki eyleme destek belirtti

Yazılı açıklama yapan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, İskele bölgesinde yaşanan sorunlara işaret ederek, “Emirnameye hayır, yaşanabilir bir gelecek için imar planına evet diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Emirnamesine “İş bu emirname 12 ay sonra lağvolacaktır” maddesi eklendiğini belirterek, buna rağmen bugün gelinen noktada 2. Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Emirnamesi'nin yayınlandığını ve bunun üzerine, Bakanlar Kurulu'nda onaylanmadığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu tarafından 6 ay ertelenmesi ve bu erteleme sırasında Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararla da durumun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirten Kırmızı, dere yataklarının içine yapılaşma, deniz kenarına ormanları katlederek hotel yapımlarının devam ettiğini söyledi.



“İEZB olarak daha önce de belirttiğimiz gibi bu emirname geldiği son noktada kaos ortamı yaratmış ve içinden çıkılmaz bir hal alıp, bölge ve ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar verecek boyuta gelmiş durumdadır” diyen Kırmızı. İskele’nin bir ilçe olmasına rağmen yatırımlarda geri plana atıldığını savundu.Kırmızı şöyle devam etti:“Kötüye giden ekonomi ve bölge esnafının zarar görecek durumundan dolayı ‘emirnameye hayıryaşanılabilir bir gelecek için imar planına evet’ diyoruz.Artık İskele’denDipkarpaz'a kadar tüm bölge esnafının sesi olan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği olarak; tüm bölgeye hizmet verecek arıtma projesinin hayata geçirilmesini, tüm bölgenin alt yapısının tamamlanmasını istiyoruz”