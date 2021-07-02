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İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Kırmızı oldu

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanlığı’na Serkan Kırmızı seçildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 16:45
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Kırmızı oldu

İEZB’den verilen bilgiye göre, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, tek aday olan Serkan Kırmızı başkanlığa seçildi.

13. Olağan genel kurulda İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanı’nın yanı sıra yeni yönetim de belirlendi. Buna göre 13. Dönem İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Serkan Kırmızı (Baskan), Yılmaz Yılmazoğulları. Mahmut Sadun, Yakup Demir, Ahmet Karacalı, Gökberk Alp Yakar, Servet Menekşe, Derya Urfalı, Sevim Talay, Meylin Avcılar; Disiplin Kurulu: Rasım Küçük, Yılmaz Yılmazoğulları, Hüseyin Nergüz; Denetleme Kurulu: Ramadan Öztörel, Halil Musalar”

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, seçim öncesi genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği bu zorlu pandemi sürecinde öğrendikleri en önemli şeyin; üretim olduğunu vurugladı.

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Birliğin kurumsallaşma çalışmalarını anlatan Kırmızı, İEZB Mesleki Eğitim Merkezi’nin temelinin atılma çalışmalarını da hızlandırdıklarını kaydetti. İEZB Mesleki Eğitim Merkezi projesini günün koşullarına göre revize ettiklerini belirten Kırmızı, 10 sivil toplum örgütü, 8 Belediye ve çok sayıda iş insanının desteğini alarak İEZB Mesleki Eğitim Merkezi’ne hız vererek, “Bir Basamak da Sen Ol” SMS bağış kampanyasını da başlattıklarını vurguladı.

AB’nin pandemiyle birlikte işletmelere sunduğu can suyu destek paketine de değinen Serkan Kırmızı, esnafların bu paketten yararlanmasını sağladıklarını, hazırlanan hibe programlarına esnafın ilgisini artırdıklarını kaydetti.

“Can Suyu 1 hibe programı” çerçevesinde başvuru yapan 37 esnaftan 31’nin, “Can suyu 2 hibe programında” ise başvuru yapan 25 esnaftan 20’sinin paketten yararlanabildiğini söyleyen Kırmızı, İEZB tarafından, iş istihdamını koruma hibe programına ise 19 kişi için başvuru yapıldığını ve bunlardan 8 kişinin kabul gördüğünü kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de görülen Koronavirüs salgınının ülke esnafına zor günler yaşattığını hatırlatan Kırmızı, pandeminin başladığı dönemde İEZB’ye kayıtlı 120 esnafın kredi başvurusunda bulunduğunu bunlardan 78’inin yüzde 4.5 faizle krediden yararlanabildiğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 16:56
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