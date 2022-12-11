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İskele'de Ubp'den Güçlü Bir Aday Eray Göksan

11 Aralık 2022 Pazar 17:09
İskele'de Ubp'den Güçlü Bir Aday Eray Göksan

Ergün Yahat 
Yerel seçimlere kısa bir süre kala belediye meclisi üyeliklerinde güçlü adaylar yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor, İskele Belediyesi meclis üyesi adayı iş insanı Eray Göksan'ın ismi her bölgede konuşulmaya devam ediyor.

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